INTERVISTE
Pino Insegno: “Non ho augurato la morte, era solo una battuta”
Pino Insegno, dopo le critiche sui social per la sua frase su Lotito, durante la manifestazione dei tifosi della Lazio, ha rilasciato un’intervista via telefono con l’Adnkronos, per commentare la battuta sulla morte del presidente.
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L’intervista di Pino Insegno sulla battuta sulla morte di Lotito
“Si trattava di una battuta, serve spiegarlo? Mi pare evidente. Con Lotito ho anche parlato, non scherziamo su certe cose”.
La replica di Lotito
“Non so nulla”
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