Connect with us

INTERVISTE

Pino Insegno: “Non ho augurato la morte, era solo una battuta”

Published

1 ora ago

on

Pino insegno intervista battuta morte Lotito

Pino Insegno, dopo le critiche sui social per la sua frase su Lotito, durante la manifestazione dei tifosi della Lazio, ha rilasciato un’intervista via telefono con l’Adnkronos, per commentare la battuta sulla morte del presidente.

Leggi anche: L’affare Ghedjemis si complica: aumenta la concorrenza

L’intervista di Pino Insegno sulla battuta sulla morte di Lotito

“Si trattava di una battuta, serve spiegarlo? Mi pare evidente. Con Lotito ho anche parlato, non scherziamo su certe cose”.

La replica di Lotito

“Non so nulla”

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

PIÙ LETTI