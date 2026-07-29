Lazio Women, Pinzani: “La Lazio è una famiglia”

Il Castello Piccolomini di Celano, dove la Lazio Women si trova ora in ritiro, ha fatto da cornice alla presentazione della nuova stagione delle ragazze di Grassadonia; nel corso della serata, ha preso la parola il ds Raffaele Pinzani, in un’intervista sul ritiro in Abruzzo.

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Lazio Women, le parole del ds Pinzani nell’intervista sul ritiro

“Buonasera a tutti, mi corre l’obbligo di ringraziare il mio amico personale, il sindaco Settimio Santilli, tutta l’amministrazione, siamo stati veramente bene, siamo stati accolti al meglio, anche come soggiorno il titolare dell’albergo, Gabriele Milone, che è stato veramente eccezionale. C’è da dire che questo nostro esordio a Celano coincide con un nuovo ciclo della squadra, una squadra profondamente rinnovata, e quindi potrebbe essere qualcosa che è venuto quasi per caso, ma che potrebbe coincidere anche con delle cose importanti”.

Sul territorio

“Certamente abbiamo trovato un territorio che ci ha accolto nel migliore dei modi perché non ci ha fatto mancare niente. Siamo quasi a fine del nostro percorso qui, ma sicuramente Celano per noi come Women, e come Lazio in generale, rappresenterà un punto di riferimento nel futuro perché siamo stati veramente bene e anche logisticamente siamo molto vicini. Che dire, questo è un momento importante perché si forma un gruppo nuovo”.

Sulla famiglia Lazio

“Io sono particolarmente contento anche della presenza della dottoressa Mezzaroma. Il nostro presidente molto spesso nelle interviste dice che la Lazio è una famiglia e lo è davvero perché basta vedere le presenze, Enrico che è sempre con noi, la presenza della dottoressa Mezzaroma alla quale io ho chiesto di venire a trovarci un giorno e non ha esitato a cancellare i suoi impegni. Quindi la Lazio è veramente questo, anche per le ragazze sapere che la proprietà è rappresentata dalle massime cariche è un motivo di soddisfazione. Quindi io dico che il presidente ha ragione, questa è veramente la famiglia della quale io personalmente sono onorato ed orgoglioso di fare parte”.

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