Pioli: "Vittoria importante, visti anche i match delle concorrenti"

PIOLI INTERVISTA LAZIO MILAN- La Lazio perde contro il contro il Milan all'Olimpico. Nel post partita Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn

Le parole di Pioli a Dazn

Partita nervosa

"Partita nervosa e fallosa, primo tempo siamo stati lenti nel giro palla. Dovevamo sfruttare meglio la profondità vista la loro difesa alta. Molto meglio nel secondo tempo".

L'episodio di Pellegrini

"L'arbitro, non ha fermato il gioco, Pellegrini poteva buttare fuori il pallone se quella era la loro intezione. Pulisic è un giocatore corretto, l'arbitro non ha fischiato, il gioco doveva continuare".

Fatica nel primo tempo

"Primo tempo un pò bloccati non è uscito ciò che avevamo preparato, nel secondo tempo molto meglio, con loro in dieci era giusto provare a mettere la seconda punta".

Oggi senza subire gol

"Oggi molto bene, era un periodo che subivamo gol al primo affondo senza concedere tante occasioni. Il lavoro in settimana ha pagato e faccio i complimenti ai miei ragazzi".

Leao ha detto di stare bene, il campo lo ha confermato?

"Si, ma non siamo riusciti a trovarlo tante volte".

Europa League e posizionamento in campionato

"Partita molto importante per il campionato visto gli scontri diretti del week end, obiettivo secondo posto la Juventus è a solo 4 punti. Ora pensiamo all'Europa League".

Le parole di Pioli in conferenza stampa

"Un primo tempo complicato dove la Lazio si è chiusa bene, dovevamo far girare la palla velocemente. È stata una partita difficile, abbiamo concesso poco e costruito poco nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo, gli episodi ci hanno concesso di andare avanti. Siamo stati compatti e dentro la partita”

Sugli episodi arbitrali

"Rigore? Non l’ho rivisto e non posso dare un giudizio. Espulsione Pellegrini? Credo che Pulisc sia un ragazzo corretto e ha rispettato il gioco del calcio. Se l’arbitro non fischia, gioca. È stato ingenuo l’avversario, ma non potevamo fare nulla di diverso. Perché Pellegrini non prende la palla e la butta fuori? Christian non ha fatto un gesto antisportivo. In quella situazione li sul campo ha fatto quello che doveva fare, ha rispettato il regolamento”.

Sulla partita vinta

“Se mi è dispiaciuto vincere in questo modo? Una domanda che non ci sta. Non abbiamo fatto nulla, abbiamo vinto perché abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Nel finale, tutto quello che è successo bisogna evitarlo. Sono situazioni che vanno evitate, non è stato un bello spettacolo. Ho allenato la Lazio, ma adesso alleno il Milan. Sono contento perché è un avversario motivato”.