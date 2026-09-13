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Stefano Pioli può tornare ad allenare: sondaggio del Trabzonspor
C’è all’orizzonte una nuova possibile esperienza in panchina per l’ex tecnico della Lazio, Stefano Pioli: diversamente dalle sue ultime, questa volta potrebbe essere lontano dall’Italia, dopo il fallimento con la Fiorentina dello scorso anno.
Leggi anche: “Tensione Gattuso-Fabiani rientrata dopo Lazio Milan: c’è stato un chiarimento“
Pioli verso una nuova panchina all’estero
Come riportato da Gianluca Di Marzio, che segue anche il mercato degli allenatori, il Trabzonspor, squadra turca, avrebbe fatto un sondaggio per l’ex allenatore di Lazio, MIlan e Fiorentina. Siamo soltanto ai primi contatti, esplorativi, tra le parti, ma Pioli è uno dei più seri candidati per guidare la formazione di Trebisonda.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|10
|4
|2
|Roma
|9
|3
|3
|Inter
|9
|3
|4
|Cagliari
|9
|4
|5
|Milan
|8
|4
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|Como
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|3
|7
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|6
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|3
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|4
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|1
|3
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|3
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|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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