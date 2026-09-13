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Stefano Pioli può tornare ad allenare: sondaggio del Trabzonspor

Published

16 minuti ago

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Stadio Olimpico

C’è all’orizzonte una nuova possibile esperienza in panchina per l’ex tecnico della Lazio, Stefano Pioli: diversamente dalle sue ultime, questa volta potrebbe essere lontano dall’Italia, dopo il fallimento con la Fiorentina dello scorso anno. 

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Pioli verso una nuova panchina all’estero

Come riportato da Gianluca Di Marzio, che segue anche il mercato degli allenatori, il Trabzonspor, squadra turca, avrebbe fatto un sondaggio per l’ex allenatore di Lazio, MIlan e Fiorentina. Siamo soltanto ai primi contatti, esplorativi, tra le parti, ma Pioli è uno dei più seri candidati per guidare la formazione di Trebisonda.

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7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 3
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10 Lecce 6 4
11 Sassuolo 4 3
12 Udinese 4 3
13 Napoli 3 3
14 Torino 3 3
15 Fiorentina 3 4
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