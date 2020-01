Tempo di lettura: < 1 minuto

PIOLI LAZIO – La Befana ha portato in dono a Stefano Pioli un regalo pregiato come Zlatan Ibrahimovic. L’allenatore del Milan è chiamato ad un’impresa per cercare di salvare una stagione deficitaria. Il tecnico, però, crede nel suo gruppo e, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha avuto modo di ricordare anche il suo periodo sulla panchina laziale.

Lazio

“Avevamo costruito una cosa così tanto bella nel primo anno, che non essere riusciti a portarla avanti rimane un cruccio”.