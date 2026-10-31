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Lazio-Cagliari, i convocati di Pisacane: Winks recuperato

Published

2 ore ago

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Pisacane convocati Lazio Cagliari

Alla vigilia della partita di campionato fra Lazio e Cagliari, valida per il turno dieci di Serie A 2026 2027, l’allenatore dei sardi, Fabio Pisacane, ha diramato la lista dei convocati per la sfida dell’Olimpico.

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Lazio Cagliari, i convocati di Pisacane

  • Portieri: Caprile, Sherri, Radunovic.
  • Difensori: Ze Pedro, Rodriguez, Kofler, Aurelio, Mina, Obert, Sugawara.
  • Centrocampisti: Romano, Winks, Adopo, Fazzini, Deiola, Ciervo, Gagliardini, Liteta, Sulev, Massolin.
  • Attaccanti: Kevin Carlos, Nzola, Trepy, Mendy, Fadera, Maldini.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 25 9
2 LAZIO 25 9
3 Roma 21 9
4 Como 20 9
5 Milan 18 9
6 Frosinone 17 9
7 Napoli 14 9
8 Juventus 14 9
9 Torino 13 9
10 Cagliari 13 9
11 Bologna 11 9
12 Atalanta 11 9
13 Genoa 10 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 9
17 Udinese 5 9
18 Fiorentina 5 9
19 Parma 5 9
20 Venezia 3 9
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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