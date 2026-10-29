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Lazio-Cagliari, i precedenti di Pisacane contro i biancocelesti
La Lazio si prepara a tornare in campo allo Stadio Olimpico, domenica 1 novembre, alle ore 15:00, ospitando il Cagliari guidato da Fabio Pisacane: ecco i precedenti dell’allenatore contro i biancocelesti.
Leggi anche: Gattuso sfida il Cagliari, ecco i precedenti da allenatore
I precedenti di Pisacane contro la Lazio
Finora sono stati due gli incroci tra Pisacane e la Lazio, con un bilancio che sorride alla squadra biancoceleste. L’allenatore del Cagliari non ha ancora ottenuto una vittoria contro i capitolini: il suo score conta un pareggio e una sconfitta. L’ultimo confronto risale al 21 febbraio 2026, quando la Lazio non andò oltre lo 0-0 sul campo del Cagliari. In precedenza, il 3 novembre 2025, i biancocelesti avevano invece conquistato una vittoria per 2-0 allo Stadio Olimpico
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