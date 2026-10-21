Piscedda: “Non troveremo la Lazio in cima fino all’ultimo ma ora la squadra è in salute”

Massimo Piscedda ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei, parlando dei prossimi impegni di campionato della Lazio. Ecco le sue parole.

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L’intervista di Piscedda sui prossimi impegni in campionato della Lazio

Piscedda sulla Lazio

“Dopo Torino ci sono gioia e stupore. Soprattutto gioia, sperando che continui. Chiaramente non troveremo la Lazio in cima fino all’ultimo ma ora la squadra è in salute, farebbe qualsiasi cosa per il suo allenatore, ha migliorato strada facendo e contro la Juve è stata quasi perfetta. Ha fatto vedere tutte le caratteristiche di una grande squadra. Sette gare sono poche, non pochissime, ma nell’arco della stagione può succedere di tutto”.

Piscedda sulle prossime partite

“Parma, Sassuolo e Cagliari sono squadre buone contro cui, in questo momento, per come sta la Lazio, si può fare bene, poi testa al Napoli. Il campionato si è livellato verso il basso e la Lazio ne deve approfittare”.

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