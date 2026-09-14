Piscedda: “Che prestazione di Sutalo e Belahyane contro il Milan!”

Massimo Piscedda, intervenuto come di consueto ai microfoni di Radiosei, ha commentato la prestazione dei singoli della Lazio contro il Milan: un plauso speciale a Sutalo e Belahyane.

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Le parole di Piscedda su Lazio Milan e sulla prestazione di alcuni singoli.

“Nel primo tempo la Lazio è stata una bellissima squadra, ha giocato molto bene, con carattere, tecnica, velocità e, soprattutto, concentrazione e forza di gruppo; queste sono caratteristiche da grande squadra. Poi è uscito il Milan, che nel primo tempo è stato troppo brutto per essere vero, anche grazie alla Lazio che ha messo in difficoltà gli avversari. La prima frazione di gioco poteva finire anche con un vantaggio più ampio, si è vista una Lazio che cercava il gol con Maignan che ha fatto un paio di buoni interventi.

Sutalo si vede che è un giocatore esperto. Non è lento da quello che ho visto e questa è già una cosa importante. Ha fatto un buona gara. Ma tutti hanno giocato da 7, si è riconfermato Floriani, poi c’è stata la bella prestazione di Belahyane che ha giocato nel suo ruolo naturale e poi tutti gli altri li conosciamo. Prova generale molto buona”.

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