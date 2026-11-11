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INTERVISTE

Piscedda: “Lazio? Bisogna capire se la squadra può ambire all’Europa che conta”

Published

2 ore ago

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I giocatori della Lazio esultano per un gol segnato Lazionews.eu

Massimo Piscedda ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale ha commentato le parole del direttore Fabiani sul prossimo mercato di gennaio e parlato della possibilità che la Lazio riesca a centrare la qualificazione in Champions League.

Leggi Anche: Marchetti: “Gattuso ha valori importanti. Non mi stupisce ciò che sta facendo alla Lazio”

Le parole di Piscedda sulla Lazio

Sulle parole di Fabiani

“Ci auguriamo tutti che la squadra a gennaio non venga toccata per cercare di dare seguito ad un annata importante. L’ha dichiarato Fabiani, ce l’ha promesso e noi gli crediamo. Di questo sono molto contento, perché significa non tradire l’allenatore e di conseguenza si prosegue su questo cammino e con questi giocatori che hanno dimostrato, almeno fino ad ora, di essere tra le prime quattro squadre di questo campionato.”

Sulla possibilità di una qualificazione in Champions League

“Di solito quando si parla il calcio ti smentisce subito, la formula precisa è pedalare, lavorare e parlare poco, servono i fatti. Gli addetti ai lavori devono aver presente la situazione reale, poi dobbiamo vedere se a fine girone d’andata rimane questa classifica per capire se si può provare nell’Europa che conta, ovvero la Champions League.”

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