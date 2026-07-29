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INTERVISTE

Piscedda: “Gattuso è chiamato a un compito molto difficile”

Published

4 ore ago

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Gennaro Gattuso

L’ex calciatore della Lazio, Massimo Piscedda, ha concesso un’intervista a TMW, nella quale ha parlato anche dei biancocelesti e di quello che li attende nella stagione ormai alle porte, concentrandosi sul compito di Gennaro Gattuso.

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Piscedda parla in un’intervista della stagione della Lazio e di Gattuso

“Rino Gattuso è chiamato ad un compito estremamente difficile. Deve far decollare una squadra che dal mercato, finora, ha avuto poco e deve fare i conti con una situazione ambientale complicata. Il rischio per i biancocelesti, al di là della determinazione e della carica del tecnico, è quello di una stagione anonima”.

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