INTERVISTE
Piscedda: “Tavares è il titolare della fascia sinistra, mentre Pellegrini…”
Ai microfoni di Radiosei Massimo Piscedda si è espresso sulla situazione terzini della Lazio: in particolare su Pellegrini e Tavares.
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Le parole di Piscedda sui terzini della Lazio.
“Pellegrini è un buon calciatore, considerando la titolarità di Tavares lo considero l’alternativa. Non entro nel merito delle motivazioni che l’hanno portato ad essere messo fuori lista, anche in virtù dell’arrivo di Pedraza.
E’ un giocatore che potrebbe fare il titolare nelle squadre dell’A2 del campionato. Non lo farei passare l’ultimo degli ultimi. Non è più un giovane, è un giocatore fatto. Il suo valore è quello, nella rosa della Lazio ci può stare e può fare la riserva a Tavares, in attesa di capire di più Pedraza. Magari essendo molto istintivo diventa fumantino e perdi di vista ciò che deve fare in campo”.
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