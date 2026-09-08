Piscedda: “Belahyane nel suo ruolo. Faccio un plauso a Floriani”

Il giorno dopo Udinese-Lazio, l’ex biancoceleste Massimo Piscedda ha rilasciato la sua consueta intervista post partita e lo ha fatto in diretta su Radiosei: attraverso l’emittente il tecnico si è soffermato sulle prestazioni di Reda Belahyane e di Romano Floriani.

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Le parole di Piscedda nell’intervista su Udinese-Lazio

“Belahyane ha giocato nel ruolo a lui più congeniale. Nella scorsa stagione veniva utilizzato come mezzala, al centro si trova meglio. La sua è stata una gara di interdizione, buona prova. Un centrocampo fisicamente più strutturato non è necessariamente il migliore. Se davanti c’è una mediana veloce e tecnica ha sempre la meglio. La Lazio è proprio con la tecnica che nell’ultima mezzora ha vinto la gara e fatto bene. E’ stata una Lazio brillante e veloce, con l’Udinese che alla lunga fisicamente ha ceduto. La Lazio ha avuto una marcia in più per velocità di esecuzione”.

Piscedda su Floriani

“Voglio fare un plauso a Floriani. Meno male che alcune teste vuote non l’hanno mandato via. E’ lì per opportunità, non perché qualcuno ha creduto in lui. L’infortunio di Marusic l’ha liberato e Gattuso ha capito le sue potenzialità. Con il rientro di Marusic sarebbe giusto continuare a puntare su questo ragazzo. se fa un campionato intero di serie A a questo livello poi ti ritrovi un capitale umano ed economico”.

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