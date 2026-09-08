Connect with us

INTERVISTE

Piscedda: “Belahyane nel suo ruolo. Faccio un plauso a Floriani”

Published

2 ore ago

on

Piscedda intervista Udinese Lazio

Il giorno dopo Udinese-Lazio, l’ex biancoceleste Massimo Piscedda ha rilasciato la sua consueta intervista post partita e lo ha fatto in diretta su Radiosei: attraverso l’emittente il tecnico si è soffermato sulle prestazioni di Reda Belahyane e di Romano Floriani.

LEGGI ANCHE: Trevisani: “Tifosi Lazio? Ecco cosa farei invece di non andare allo stadio”

Le parole di Piscedda nell’intervista su Udinese-Lazio

“Belahyane ha giocato nel ruolo a lui più congeniale. Nella scorsa stagione veniva utilizzato come mezzala, al centro si trova meglio. La sua è stata una gara di interdizione, buona prova. Un centrocampo fisicamente più strutturato non è necessariamente il migliore. Se davanti c’è una mediana veloce e tecnica ha sempre la meglio. La Lazio è proprio con la tecnica che nell’ultima mezzora ha vinto la gara e fatto bene. E’ stata una Lazio brillante e veloce, con l’Udinese che alla lunga fisicamente ha ceduto. La Lazio ha avuto una marcia in più per velocità di esecuzione”.

Piscedda su Floriani

“Voglio fare un plauso a Floriani. Meno male che alcune teste vuote non l’hanno mandato via. E’ lì per opportunità, non perché qualcuno ha creduto in lui. L’infortunio di Marusic l’ha liberato e Gattuso ha capito le sue potenzialità. Con il rientro di Marusic sarebbe giusto continuare a puntare su questo ragazzo. se fa un campionato intero di serie A a questo livello poi ti ritrovi un capitale umano ed economico”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
VS
Milan
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI