Piscedda: “Sarri? È un valore aggiunto. Felipe Anderson è un talento inespresso”

Tempo di lettura: < 1 minuto

PISCEDDA INTERVISTA LAZIO – Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto l’ex giocatore della Lazio, Massimo Piscedda, dicendo la sua sul ciclo biancoceleste firmato Maurizio Sarri.

Le parole di Piscedda

“Le prime impressioni sono positive, il tecnico è un valore aggiunto e farà un gran lavoro. Per quanto riguarda i nuovi acquisti, Felipe Anderson per me è un gran talento ancora inespresso. Le qualità non gli mancano, deve essere supportato dal carattere, si è dimostrato discontinuo, ma spero che Sarri lo migliori da quel punto di vista: è un giocatore completo per quel ruolo, se non avesse quelle lacune giocherebbe nel Real Madrid. Quanto invece a Luis Alberto non sono tenero con lui: ha firmato un contratto pluriennale e se crea polemiche c’è qualcosa che non va. Se si può vendere a buon prezzo lo farei partire. Non mi sono mai fidato di calciatori così che hanno mancato di rispetto al club e ai tifosi”.