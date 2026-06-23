Pistocchi: “Gila in scadenza vale davvero 30 milioni?”

Maurizio Pistocchi è stato ospite a Radio Tutto Napoli e ha parlato della trattativa tra Lazio e Napoli per Gila: ecco le sue parole nell’intervista.

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Le parole di Pistocchi sulla trattativa tra il Napoli e Gila

“Io inizio a fantasticare con la mente e a dire: ma come abbiamo fatto ad arrivare a pensare che un giocatore in scadenza come Gila, che sicuramente sarà un buon giocatore, possa valere davvero 30 milioni? Però c’è una legge della domanda e dell’offerta: se Lotito chiede 30 milioni evidentemente c’è più di una richiesta per Mario Gila, che a mio avviso è un buon giocatore e mi piace. Però in quel ruolo nel Napoli c’è già Rrahmani e poi c’è anche Beukema che quest’anno non ha giocato quasi mai”.

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