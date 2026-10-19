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Pistocchi: “Questa Lazio lotterà fino alla fine per lo scudetto!”

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38 minuti ago

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Pistocchi Juventus Lazio Gattuso scudetto parole

Maurizio Pistocchi, con un post su X, ha esaltato la roboante vittoria della Lazio contro la Juventus all’Allianz Stadium specificando che, se dovesse continuare con questo ritmo, la squadra di Gattuso lotterà fino alla fine per lo scudetto.

Leggi anche: Garbo: “Gattuso miracoloso, avevamo dato la Lazio a rischio retrocessione”

Le parole di Pistocchi sulla vittoria della Lazio contro la Juventus

“C’è una squadra che, in una difficilissima situazione per tanti motivi, senza essere stata considerata da nessuno, me compreso, sta incendiando il campionato con una serie di prestazioni di grande livello.

È la Lazio, e quella vista contro la Juve è stata una grande Lazio: fase difensiva eccezionale, e sfruttamento micidiale di tutte le occasioni. La Lazio non vinceva 3:0 a Torino contro la Juve da 31 anni, in quel campionato, 1994/95, si classificò al 2^ posto alle spalle della Juventus. Questa Lazio, gestita nella tempesta da Gattuso con polso e personalità , se continua così lotterà sino alla fine per lo scudetto“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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