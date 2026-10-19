NOTIZIE
Pistocchi: “Questa Lazio lotterà fino alla fine per lo scudetto!”
Maurizio Pistocchi, con un post su X, ha esaltato la roboante vittoria della Lazio contro la Juventus all’Allianz Stadium specificando che, se dovesse continuare con questo ritmo, la squadra di Gattuso lotterà fino alla fine per lo scudetto.
Leggi anche: Garbo: “Gattuso miracoloso, avevamo dato la Lazio a rischio retrocessione”
Le parole di Pistocchi sulla vittoria della Lazio contro la Juventus
“C’è una squadra che, in una difficilissima situazione per tanti motivi, senza essere stata considerata da nessuno, me compreso, sta incendiando il campionato con una serie di prestazioni di grande livello.
È la Lazio, e quella vista contro la Juve è stata una grande Lazio: fase difensiva eccezionale, e sfruttamento micidiale di tutte le occasioni. La Lazio non vinceva 3:0 a Torino contro la Juve da 31 anni, in quel campionato, 1994/95, si classificò al 2^ posto alle spalle della Juventus. Questa Lazio, gestita nella tempesta da Gattuso con polso e personalità , se continua così lotterà sino alla fine per lo scudetto“.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|17
|7
|4
|Milan
|15
|7
|5
|Como
|14
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Cagliari
|13
|6
|8
|Juventus
|11
|7
|9
|Napoli
|10
|7
|10
|Atalanta
|9
|7
|11
|Lecce
|9
|7
|12
|Sassuolo
|8
|7
|13
|Torino
|7
|6
|14
|Bologna
|5
|7
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Udinese
|4
|7
|18
|Genoa
|4
|7
|19
|Fiorentina
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE10 ore ago
Progetto Flaminio: dialogo su più fronti col Comune
-
INFORTUNATI9 ore ago
Infortunio Marusic, è la settimana del rientro? Il giocatore punta il Parma
-
NOTIZIE1 giorno ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI9 ore ago
Infortunio Gudmundsson, domani nuovi esami: la situazione