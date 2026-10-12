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Pistocchi: “Lazio da scudetto? Se dovesse succedere, sarebbe un miracolo”

Published

2 ore ago

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Pistocchi Lazio miracolo scudetto

Maurizio Pistocchi, su X, analizzando questo inizio di campionato e le squadre momentaneamente in vetta, ha parlato anche della Lazio e del miracolo che rappresenterebbe vincere lo scudetto: ecco le sue parole.

Leggi anche: Di Giovambattista: “Clamoroso errore di valutazione sul valore della rosa. I tifosi…”

Pistocchi sulla Lazio e sul miracolo dello scudetto

“Il concetto espresso mi sembrava chiaro: a meno di eventi eccezionali-per ora non ipotizzabili-non mi sembra ci sia qualcuno che considera la Lazio da Scudetto. Se dovesse succedere, sarebbe un miracolo e saremmo tutti felici“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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