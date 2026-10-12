Pistocchi: “Lazio da scudetto? Se dovesse succedere, sarebbe un miracolo”

Maurizio Pistocchi, su X, analizzando questo inizio di campionato e le squadre momentaneamente in vetta, ha parlato anche della Lazio e del miracolo che rappresenterebbe vincere lo scudetto: ecco le sue parole.

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Pistocchi sulla Lazio e sul miracolo dello scudetto

“Il concetto espresso mi sembrava chiaro: a meno di eventi eccezionali-per ora non ipotizzabili-non mi sembra ci sia qualcuno che considera la Lazio da Scudetto. Se dovesse succedere, sarebbe un miracolo e saremmo tutti felici“.

@natainfastidita Il concetto espresso mi sembrava chiaro:A meno di eventi eccezionali-per ora non ipotizzabili-non mi sembra ci sia qualcuno- oltre a lei (?)-che considera la Lazio da Scudetto. Se dovesse succedere, sarebbe un miracolo e saremmo tutti felici 😘 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 12, 2026

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