Pistocchi: “Nel 2028 divieto multiproprietà, chissà cosa dicono i politici vicini a Lotito”

Maurizio Pistocchi, con un tweet su X, commentando un articolo che parla dell’inchiesta della Procura di Bari su De Laurentiis, ha riflettuto sul tema delle multiproprietà e sul divieto che scatterà nel 2028: ecco cosa ha detto su Lotito.

Leggi anche: Gattuso e il retroscena su Belahyane: “Con me in ritiro è svenuto due o tre volte…”

Le parole di Pistocchi sulle multiproprietà e Lotito

“La Procura di Bari insiste per chiedere il fallimento della SSCBari di proprietà della famiglia DeLaurentiis attraverso la Filmauro : i consulenti della procura Massimiliano Cassano e Antonio Danza osservano che il perito della proprietà Garzelli ha redatto una perizia relativa alla cessione al Napoli del portiere Enea Caprile non sufficientemente motivata e con un errore sostanziale: è stata sbagliata la data di nascita ! PS Comunque sia, entro il 30.6.2028 scatta il divieto assoluto di multiproprietà: chissà cosa ne pensa Malagò, e cosa ne pensano i politici molto vicini a DeLaurentiis ( Napoli e Bari) e Lotito ( Lazio e Reggina)?“.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP