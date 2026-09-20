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Pistocchi: “Nel 2028 divieto multiproprietà, chissà cosa dicono i politici vicini a Lotito”

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3 ore ago

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Pistocchi Lotito multiproprietà Lazio Reggina

Maurizio Pistocchi, con un tweet su X, commentando un articolo che parla dell’inchiesta della Procura di Bari su De Laurentiis, ha riflettuto sul tema delle multiproprietà e sul divieto che scatterà nel 2028: ecco cosa ha detto su Lotito.

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Le parole di Pistocchi sulle multiproprietà e Lotito

“La Procura di Bari insiste per chiedere il fallimento della SSCBari di proprietà della famiglia DeLaurentiis attraverso la Filmauro : i consulenti della procura Massimiliano Cassano e Antonio Danza osservano che il perito della proprietà Garzelli ha redatto una perizia relativa alla cessione al Napoli del portiere Enea Caprile non sufficientemente motivata e con un errore sostanziale: è stata sbagliata la data di nascita ! PS Comunque sia, entro il 30.6.2028 scatta il divieto assoluto di multiproprietà: chissà cosa ne pensa Malagò, e cosa ne pensano i politici molto vicini a DeLaurentiis ( Napoli e Bari) e Lotito ( Lazio e Reggina)?“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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