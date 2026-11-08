Pistocchi: “La Lazio era un’outsider, ora può lottare per lo scudetto”

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi continua a crederci: in caso di vittoria contro il Napoli la Lazio diventerebbe una seria candidata alla vittoria dello scudetto.

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Napoli-Lazio può valere uno scudetto per Pistocchi

“Il momento particolarmente felice della Lazio rende la sfida con il Napoli decisiva, se i ragazzi di Gattuso non perdono danno un segnale fortissimo al campionato e da outsider diventano in corsa per lo scudetto. E quando ci sono autostima e entusiasmo qualsiasi traguardo è possibile”.

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