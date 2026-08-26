INTERVISTE
Pizzi: “Frattesi e Pinamonti, le scelte migliori per la Lazio”
L’ex calciatore Fausto Pizzi, durante un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio, ha commentato l’arrivo di Frattesi e di Pinamonti alla Lazio. Ecco le sue parole:
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L’intervista di Pizzi su Frattesi e Pinamonti alla Lazio
“Secondo me hanno fatto una scelta molto oculata con lui e Frattesi, sono due giocatori italiani di livello. Mi sembra il meglio fra ciò che la Lazio potesse permettersi”.
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