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INTERVISTE

Pizzi: “Frattesi e Pinamonti, le scelte migliori per la Lazio”

Published

2 ore ago

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Frattesi

L’ex calciatore Fausto Pizzi, durante un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio, ha commentato l’arrivo di Frattesi e di Pinamonti alla Lazio. Ecco le sue parole:

Leggi anche: Sarri: “Lo scorso anno senza le coppe europee mi sono annoiato, voglio tornarci”

L’intervista di Pizzi su Frattesi e Pinamonti alla Lazio

“Secondo me hanno fatto una scelta molto oculata con lui e Frattesi, sono due giocatori italiani di livello. Mi sembra il meglio fra ciò che la Lazio potesse permettersi”.

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