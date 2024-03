Plastino: "Sarri si è sentito di troppo, per questo si è dimesso"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PLASTINO DIMISSIONI SARRI- Il giornalista Michele Plastino ha espresso la sua opinione riguardante le dimissioni di Maurizio Sarri.

Le parole di Michele Plastino sulle dimissioni di Sarri

"Io credo che sia un giorno alla Hitchcock, sono giorni che si parla di questo. Sia Lotito sia la società avevano sempre smentito di estromettere Sarri. C’era un contratto in ballo, un esonero significa continuare a pagare mentre le dimissioni no. Credo sia stato generato da questa sconfitta e che per la prima volta sia stato contestato anche dal pubblico, questo a mio avviso lo ha smosso. Dal momento che si dimette, dato che è persona oculata a questo punto cominciano a arrivare anche tutte le voci. C’è stata anche un po’ di contestazione da parte di Immobile, la sostituzione di Luis Alberto. Sarri si è sentito di troppo, non tanto per il rapporto con Lotito quanto per quello con la squadra e i tifosi. C’erano state altre volte che si era detto qualcosa a proposito, ma c’erano i risultati che ora però sono venuti meno e la cosa si è frantumata. Rocchi? Se ne parla molto, è una garanzia di professionalità".