SERIE B REGGIO AUDACE – La Serie B 2020-2021 vedrà protagoniste diverse piazze storiche del calcio nostrano. L’ultima società nostalgica a raggiungere la promozione è stata la Reggio Audace, vittoriosa ieri sul Bari per 1-0 nella finale Play-off di Serie C. Al Mapei Stadium, il gol di Augustus Kargbo regala la serie cadetta all’ex Reggiana, a 21 anni di distanza dall’ultima volta. Delusione e sconforto per i biancorossi di Puglia che vedono sfumare il sogno del ritorno in Serie B all’ultimo atto. La Reggio Audace è la quarta neo-promossa dell’anno, insieme a Reggina, Monza e Vicenza.

