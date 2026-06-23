Pochesci: “Per Gattuso, la Lazio è la scelta peggiore”

Durante un’intervista ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb, ha parlato mister Sandro Pochesci, per commentare l’ufficialità di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della Lazio. Ecco le sue parole:

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L’intervista di Pochesci su Gattuso alla Lazio

“La peggiore situazione dopo la nazionale era allenare la Lazio. Ma ha personalità, mentalità. Parte da 0-2 e deve essere bravo a ribaltare la situazione. Lui ha coraggio, negli ultimi anni ha preso sempre delle gatte da pelare non indifferenti”.

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