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INTERVISTE

Pochesci: “Per Gattuso, la Lazio è la scelta peggiore”

Published

2 ore ago

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Gattuso

Durante un’intervista ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb, ha parlato mister Sandro Pochesci, per commentare l’ufficialità di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della Lazio. Ecco le sue parole:

Leggi anche: Una Lazio senza più sogni e ambizioni: quella di Gattuso è una scelta di mediocrità

L’intervista di Pochesci su Gattuso alla Lazio

“La peggiore situazione dopo la nazionale era allenare la Lazio. Ma ha personalità, mentalità. Parte da 0-2 e deve essere bravo a ribaltare la situazione. Lui ha coraggio, negli ultimi anni ha preso sempre delle gatte da pelare non indifferenti”.

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