Poli: “Direi a Lotito di vendere, non so come ha fatto Gattuso a venire”

L’ex calciatore della Lazio Fabio Poli non usa mezze misure contro il presidente Lotito, nella sua intervista ai microfoni di Radiosei ha parlato anche della trasferta di Bologna.

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Le parole di Fabio Poli dopo la partita della Lazio contro il Bologna, pesanti accuse verso Lotito.

“Ero al Dall’Ara lunedì sera, tra Lazio e Bologna è stata una gara molto brutta da vedere. Mi ha fatto tristezza vedere una gara senza grandi valori tecnici o lampi entusiasmanti. Da parte della Lazio ho apprezzato la prestazione di Doekhi, ha lottato e vinto duelli con i due attaccanti felsinei. Partita da sonno con i tre punti della Lazio e l’inserimento tipico di Frattesi.

Quando ci sono problemi come quelli che ha la Lazio nel rapporto tra società e tifosi qualcosa di strano c’è. Non riesco a capire cosa Lotito abbia in testa, cosa stia facendo. I tifosi sono da ammirare, è un danno molto grande che si fa anche alla squadra. Non deve essere facile per i giocatori. Non so se è un momento storico paragonabile a quello che ho vissuto io con la Lazio. Ci sono delle similitudini, ma in questo momento c’è la separazione con un presidente che sta facendo dei danni incredibili. Una società così gloriosa non merita tutto questo. La sensazione è che a lui non interessa nulla, se fossi in lui cercherei una nuova proprietà che possa rilanciare il club. Gli direi di levarsi di mezzo, di vendere, che non conta più nulla e non serve più a nulla. È assurdo tutto questo”.

Poli su Pinamonti.

“Pinamonti? Se va a cercare un attaccante italiano non puoi pretendere più di questo. In questo momento per la Lazio, è un colpo importante. Qualcosa in avanti gli manca, ma non è quello che può cambiare la situazione.

Poli su Gattuso.

“Gattuso? Sono un tifoso della Lazio, ma non so come si possa oggi venire ad allenare la Lazio in una situazione del genere. Devi proprio essere amante delle sfide e lui è quel tipo di tecnico”.

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