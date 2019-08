POLI LAZIO – Fabio Poli è sicuramente uno dei protagonisti indimenticati della “Lazio dei – 9”, ed è colui che ha siglato il gol decisivo nello spareggio contro il Campobasso. L’ex attaccante ha parlato così degli uomini di Simone Inzaghi e dell’imminente inizio di campionato, ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste.

Inizio di campionato

“Sarà un campionato equilibrato, dove le squadre di seconda fascia sono cresciute tanto. Mi aspetto un calcio importante, di qualità. Non ho ancora visto la Sampdoria, allenata da un mister offensivo come Di Francesco. Non è mai facile affrontare la Samp in casa sua, davanti Quagliarella sa come far male. La Lazio però è favorita, può vincere a Genova. Sono innamorato dei biancocelesti, Inzaghi ha una grande rosa con tante armi offensive”.

I big della Lazio

“Pensavo che andasse via qualche big, invece sono rimasti tutti. Milinkovic ha qualità, ma Correa è incredibile, mi auguro che continui così, è bello da vedere. Ha una duttilità incredibile, può fare cose importanti. Fa piacere vederlo giocare. Spero poi che Luis Alberto torni quello di due anni fa, così la Lazio potrebbe davvero divertirsi perché ha un attacco spaventoso. Spero che i centrocampisti riescano a regalare equilibrio”.