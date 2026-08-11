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Addio sponsor, salta Polymarket: annuncio ufficiale della Lazio

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10 ore ago

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Polymarket Lazio annuncio ufficiale

La Lazio era riuscita a trovare dopo tanti anni uno sponsor in grado di dare un mano alle casse del club, ci aveva già provato con Binance ma anche in quel caso non andò benissimo, peccato però che anche con Polymarket sia già finita: con un annuncio ufficiale la Lazio ha confermato che non sarà più sponsor del club. Di seguito il comunicato che toglie ogni dubbio.

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La Lazio saluta Polymarket: ecco il comunicato ufficiale

“S.S. Lazio e Polymarket, alla luce delle nuove disposizioni delle Autorità competenti, definiscono consensualmente la risoluzione del rapporto di sponsorizzazione. La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto con Polymarket un accordo di risoluzione consensuale del contratto di sponsorizzazione sottoscritto tra le parti. L’intesa è stata definita in uno spirito di reciproca collaborazione e consente di concludere anticipatamente il rapporto attraverso una soluzione condivisa, nel rispetto degli interessi di entrambe le parti, alla luce delle nuove disposizioni adottate dalle Autorità competenti che hanno inciso sul quadro regolamentare di riferimento. Nell’ambito dell’accordo transattivo, Polymarket corrisponderà alla S.S. Lazio l’intero importo previsto dal contratto per la stagione sportiva 2026/2027. Pur con la conclusione del rapporto contrattuale, le parti confermano di aver mantenuto reciproci rapporti di stima e collaborazione e intendono proseguire il dialogo istituzionale. Qualora il quadro regolamentare dovesse nuovamente consentirlo, S.S. Lazio e Polymarket valuteranno con favore la possibilità di avviare una nuova partnership”. 

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