Polymarket oscurato: a rischio l’accordo con la Lazio?

L’Agenzia delle dogane ha inserito nella black list e oscurato il sito Polymarket, mettendo così a rischio l’accordo di sponsorizzazione che la Lazio ha sottoscritto con la piattaforma di scommesse online americana. Ecco una panoramica della situazione.

LEGGI ANCHE: Bisignani: “Che disfatta, è un mercato da Serie C!”

Come riportato da Agipronews, Polymarket è stato inserito nella lista nera degli operatori “illegali”, come previsto dalla legge 401 del 1989, in base alla quale è considerata reato ogni attività di scommesse senza concessione, “accettata in Italia o all’estero”. E’ stata proprio l’assenza di concessione statale a determinare il carattere vietato sul suolo italiano dell’attività svolta da Polymarket, accertato dopo un procedimento avviato un mese fa. La situazione può essere sbloccata mediante l’acquisto di una concessione per il gioco online, che altre piattaforme in passato hanno comprato versando 7 milioni allo Stato italiano.

Pochi mesi fa la Lazio e Polymarket avevano sottoscritto un accordo che ha assegnato assegna all’azienda statunitense il ruolo di Main Sponsor e di Official Fan Intelligence & Digital Insight Partner, per complessivo superiore a 22 milioni di dollari per due anni. L’inserimento del sito di scommesse non autorizzato nella black list mette a rischio l’intesa raggiunta appena poco fa. Nel frattempo, i biancocelesti dovranno comunque fare a meno del marchio di Polymarket stampato sulla maglietta, dato il divieto vigente in Italia di fare pubblicità a società di betting.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP