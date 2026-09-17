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INTERVISTE

Porrini: “Lazio un paio di passi indietro rispetto all’Inter”

Published

42 minuti ago

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Gennaro Gattuso

L’ex difensore della Juventus Sergio Porrini ai microfoni di tuttomercatoweb si è espresso in merito alla possibile posizione della Lazio a fine campionato.

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La previsione di Porrini sulla Lazio in campionato.

“Ad oggi l’unica squadra in grado di contrastare l’Inter è la Roma. Per come gioca e perché Gasperini ha già raggiunto un grande obiettivo andando in Champions. Le sue squadre migliorano nel tempo, capiscono la sua filosofia. Milan, Napoli, Juve e Lazio le vedo un paio di passi indietro”. 

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4 LAZIO 10 4
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7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
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11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
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15 Fiorentina 3 4
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