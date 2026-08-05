Porro: “Sul Flaminio non è stato sottoscritto alcun accordo”

Daniela Porro, soprintendente speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, è intervenuta ai microfoni di Radio Roma Sound per parlare del progetto Flaminio portato avanti dalla Lazio.

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Le parole di Daniela Porro sul progetto Flaminio portato avanti dalla Lazio.

“È in corso una conferenza di servizi preliminare, stiamo esaminando uno studio di pre-fattibilitá. Questo è quanto. Nessuno ha sottoscritto nessun accordo. Stiamo esaminando, per quanto concerne le nostre competenze, il progetto che è stato presentato nell’ambito della conferenza di servizi”.

Tra lunedì 10 e giovedì 13 agosto sono attese novità importanti sul Flaminio, con il responso della Conferenze dei servizi preliminare, in seguito alla quale il Comune di Roma Capitale potrà dichiarare il progetto come di interesse pubblico.

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