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Porro: “La Lazio ci ha informato di avere pronte le modifiche al progetto sul Flaminio”
Come riporta il Messaggero, sulla questione Stadio Flaminio, si è espressa anche Daniela Porro, soprintendente speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma: ecco le sue parole.
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Le parole di Daniela Porro nell’intervista sul Flaminio
“La Società Sportiva Lazio ci ha informato di aver pronte le modifiche al progetto sullo Stadio Flaminio. Non appena Roma Capitale ci invierà per via ufficiale i documenti la Soprintendenza farà le sue valutazioni e una integrazione ai precedenti pareri”.
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