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Porro: “La Lazio ci ha informato di avere pronte le modifiche al progetto sul Flaminio”

Published

16 minuti ago

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Porro intervista Stadio Flaminio Lazio

Come riporta il Messaggero, sulla questione Stadio Flaminio, si è espressa anche Daniela Porro, soprintendente speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma: ecco le sue parole.

Leggi anche: Marusic spinge per rientrare, ma Gattuso frena: ecco come sta il montenegrino

Le parole di Daniela Porro nell’intervista sul Flaminio

La Società Sportiva Lazio ci ha informato di aver pronte le modifiche al progetto sullo Stadio Flaminio. Non appena Roma Capitale ci invierà per via ufficiale i documenti la Soprintendenza farà le sue valutazioni e una integrazione ai precedenti pareri”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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