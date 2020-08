Tempo di lettura: < 1 minuto

PORTO CONCEIÇAO RINNOVO – In Portogallo non c’è stata storia. È stato il Porto di Sergio Conçeicao a dominare, conquistando sia il campionato che la coppa nazionale. Come riporta O Jogo, il centrocampista ex Lazio, il cui contratto scadrà nel 2021, sarebbe vicino al rinnovo grazie ai suoi risultati.

