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Che impresa di Isaksen e Provstgaard contro il Portogallo: i due laziali protagonisti

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4 ore ago

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portogallo danimarca isaksen provstgaard

Danimarca corsara in Portogallo, 4-1 per la nazionale di Isaksen e Provstgaard, che si avvicina ai lusitani nella classifica del girone D di Nations League.

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Isaksen e Provstgaard protagonisti con la Danimarca contro il Portogallo.

Impresa della Danimarca che va a vincere 4-1 in casa del Portogallo, grazie alle reti di Hojlund (doppietta), Hojberg e Andersen. Novanta minuti per Provstgaard, mentre Isaksen è uscito al 66′. Martedì 17 novembre alle ore 20:45 i due laziali si giocano la qualificazione ai quarti della Nations League contro la Norvegia.

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