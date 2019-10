NEWS DELLA GIORNATA – Venerdì 25 ottobre, archiviata la sconfitta contro il Celtic (queste le pagelle dei quotidiani) in Europa League, la Lazio pensa già alla sfida di campionato contro la Fiorentina. Per la sfida con i viola, Marusic starebbe insidiando Lazzari per un posto da titolare.

Nella sfida del Celtic Park di ieri, non si è registrato nessun problema sugli spalti. Questo il commento sulla sconfitta attraverso i social della Lazio e di Lazzari. Nel match di ritorno, il club biancoceleste dovrà fare a meno di Cataldi. Gli ex Budoni e D’Amico hanno commentato così la sfida di Glasgow. L’autore del gol degli scozzesi, Jullien ha parlato così della rete.

Domenica pomeriggio la Lazio affronterà la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi, e dovrebbero tornare sia Luis Alberto che Marusic. Domani invece, Inzaghi interverrà in conferenza stampa per analizzare la sfida. I viola Castrovilli e Pezzella hanno parlato così del club capitolino. Il doppio ex Delio Rossi si è espresso sulle due squadre. Infine, ecco numeri e curiosità sulla gara e sulla società di proprietà Commisso.

Arturo Diaconale si è espresso così sulle accuse di razzismo arrivate nei confronti della Lazio. Infine, ecco cosa fare a Roma durante questo Weekend.

