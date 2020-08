Tempo di lettura: < 1 minuto

PRANDELLI LAZIO INTERVISTA – Torna a far discutere l’esito dell’ultima Serie A. I recenti risultati in Champions della Juventus hanno mostrato i limiti dell’ormai ex squadra di Maurizio Sarri. L’eliminazione per mano del Lione ha fatto scalpore ed è valsa l’esonero al tecnico toscano. Delle dificcoltà juventine e delle possibilità della Lazio ha parlato Cesare Prandelli sulle pagine del giornale.it. Ecco le sue impressioni.

“Juve in difficoltà. Lazio penalizzata”

“Diciamo che senza pubblico qualsiasi tipo di sport, non solo il calcio, è come se mancasse qualcosa di importante. Forse le squadre con meno classe e personalità sono riuscite a fare anche meglio senza pubblico e con poche pressioni dunque. La Juventus ha vinto con qualche fatica ma aveva la rosa per farlo, mentre la Lazio è stata penalizzata dallo stop”.

