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Prandi: “Dopo 22 anni di insulti e finte verità, ora veste i panni della vittima”
Andrea Prandi, giornalista de La7 e grande tifoso della Lazio, con un tweet su X, commentando la lunga intervista di Lotito al Corriere della Sera, ha criticato aspramente il comportamento del patron biancoceleste, accusandolo di vestire i panni della vittima. Ecco le sue parole.
Leggi anche: Ciapparoni: “Una gestione anti-laziale per 22 anni che ha prodotto una protesta pacifica”
Le parole di Prandi su Claudio Lotito
“Dopo 22 anni di promesse mai mantenute, di strappi profondi con i tifosi e le nostre “bandiere”, di insulti (questa cazzo di storia) e di finte verità (550 mln di debiti, academy, stadio), ora Lotito prova ad indossare i panni della vittima“.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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