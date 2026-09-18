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Prandi: “Lotito? Troppo impegnato a denunciare complotti per curarsi dei tifosi”

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58 minuti ago

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Prandi critica Lotito

Il giornalista Andrea Prandi, attraverso un post condiviso sul suo profilo X, ha inviato un’aspra critica al presidente della Lazio Claudio Lotito, colpevole di essersi dimenticato dei tifosi biancocelesti, al contrario del Betis, che ha permesso ai fan più anziani di scendere in campo con i loro beniamini.

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La critica di Andrea Prandi al presidente Lotito

“Vedremo mai qualcosa del genere alla Lazio di Lotito? Difficile…direi impossibile. Lui è troppo impegnato a denunciare complotti e congiure, per curarsi dei tifosi laziali”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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