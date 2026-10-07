Prandi: “De Silvestri grande laziale, uno dei tanti epurati da questa proprietà”

Andrea Prandi, giornalista e grande tifoso della Lazio, nel commentare la recente intervista di Lorenzo De Silvestri nella quale ha ripercorso anche i suoi anni in biancoceleste, ha esaltato la lazialità del terzino del Bologna e l’epurazione subita da questa proprietà.

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Le parole di Prandi sull’intervista di De Silvestri e la Lazio

“Lorenzo De Silvestri, un gran bel giocatore e un grandissimo laziale. Uno dei tanti laziali epurati da questa proprietà. Che di laziale non ha mai avuto nulla…”.

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