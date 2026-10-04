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Prandi: “In giro bar ricchi di lazialità, la passione resiste nonostante Lotito voglia cancellarla”
Anche il giornalista Andrea Prandi, con un tweet su X, ha voluto rimarcare come la passione della lazialità resti e resista, nonostante il presidente Lotito – a suo dire – faccia di tutto per cancellarla: ecco le sue parole.
Leggi anche: Spicciarello: “Truppe lotitiane scatenate, ma la storia non si cancella con la propaganda”
Le parole di Prandi sulla lazialità e Lotito
“Nelle mie escursioni in bici per la nostra bella regione, mi imbatto spesso in bar ricchi di lazialità. segno che la passione resiste, nonostante Lotito faccia di tutto per cancellarla“.
nelle mie escursioni in bici per la nostra bella regione, mi imbatto spesso in bar ricchi di lazialità. segno che la passione resiste, nonostante L faccia di tutto per cancellarla. https://t.co/8HA9qA6wDA— Andrea Prandi (@AndreaPrandi11) October 3, 2026
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