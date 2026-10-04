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Prandi: “In giro bar ricchi di lazialità, la passione resiste nonostante Lotito voglia cancellarla”

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53 minuti ago

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Prandi Lotito Lazio lazilaità parole

Anche il giornalista Andrea Prandi, con un tweet su X, ha voluto rimarcare come la passione della lazialità resti e resista, nonostante il presidente Lotito – a suo dire – faccia di tutto per cancellarla: ecco le sue parole.

Leggi anche: Spicciarello: “Truppe lotitiane scatenate, ma la storia non si cancella con la propaganda”

Le parole di Prandi sulla lazialità e Lotito

“Nelle mie escursioni in bici per la nostra bella regione, mi imbatto spesso in bar ricchi di lazialità. segno che la passione resiste, nonostante Lotito faccia di tutto per cancellarla“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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