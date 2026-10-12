Prandi: “Oltre a un padrone arrogante ci sono anche quelli che ti fanno la morale”

Il giornalista e grande tifoso laziale, Andrea Prandi, con un tweet su X si è scagliato contro il presidente Lotito e contro coloro che fanno la morale agli altri laziali di non andare allo stadio nonostante i risultati della squadra: ecco le sue parole.

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Le parole di Prandi su Lotito e la morale degli altri tifosi

“Nel devastato mondo Lazio, oltre ad un padre padrone arrogante, aggressivo e irrispettoso, ci sono anche loro. Quelli che dopo una vittoria col Monza neopromosso, fanno la morale a chi per troppo amore ha rinunciato ad andare all’Olimpico.

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