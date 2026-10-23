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Prandi: “Laziali sempre, complici mai. Olimpico vuoto, poi a Reggio in 6mila”
Il giornalista e noto tifoso laziale, Andrea Prandi, con un post su X ha ribadito la linea che il tifo biancoceleste manterrà per le partite casalinghe, specificando però che a Reggio Emilia contro il Sassuolo ci sarà un esodo di massa.
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Prandi sulla protesta e l’esodo contro il Sassuolo
“Indietro non si torna. Laziali sempre, complici mai. Domani olimpico vuoto, martedì a Reggio in 6mila“.
indietro non si torna. laziali sempre, complici mai. domani olimpico vuoto, martedì a reggio in 6mila. #laziali #olimpico #sassuololazio #@tempoweb https://t.co/HjqNqCcAGM— Andrea Prandi (@AndreaPrandi11) October 23, 2026
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