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Prandi: “Laziali sempre, complici mai. Olimpico vuoto, poi a Reggio in 6mila”

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10 minuti ago

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Prandi protesta tifosi Sassuolo Lazio esodo

Il giornalista e noto tifoso laziale, Andrea Prandi, con un post su X ha ribadito la linea che il tifo biancoceleste manterrà per le partite casalinghe, specificando però che a Reggio Emilia contro il Sassuolo ci sarà un esodo di massa.

Leggi anche: Cardone: “Gudmundsson un rebus, con il Parma mi aspetto la Lazio di Torino”

Prandi sulla protesta e l’esodo contro il Sassuolo

“Indietro non si torna. Laziali sempre, complici mai. Domani olimpico vuoto, martedì a Reggio in 6mila“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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