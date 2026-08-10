Lazio imbattuta nel pre-campionato, ecco da quanto non accadeva

Sei successi su sei match per la Lazio di Gattuso nel pre-campionato, uno score perfetto che non accadeva dall’estate 2019, quando in panchina c’era Simone Inzaghi.

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Solo vittorie per la Lazio nel pre-campionato come nel 2019.

Con il successo per 2-1 sul campo del Frosinone, la Lazio ha concluso una pre-season perfetta, almeno a livello di meri risultati nelle amichevoli. Sei affermazioni sul campo, 23 reti segnate e 6 subite. A onor del vero, bisogna tenere presente il valore non eccelso degli avversari affrontati dagli uomini di Gattuso. Uno score del genere non veniva collezionato dai biancocelesti da ben 7 anni.

Bisogna tornare indietro all’estate del 2019, quando sulla panchina dei capitolini sedeva Simone Inzaghi. In quella stagione esaltante, che per larghi tratti vide la Lazio anche lottare per lo scudetto, il pre-campionato raccontò di 5 vittorie nel ritiro di Auronzo di Cadore, contro Auronzo (18-0), Top 11 Radio Club 103 (12-0), Triestina (5-2), Entella (5-0) e il Mantova (4-0), quest’ultimo prossimo avversario della Lazio nei trentaduesimi di Coppa Italia.

Lazio imbattuta nel 2019 anche all’estero.

La musica non cambiò neanche nelle amichevoli internazionali, dove i biancocelesti misero in riga rispettivamente Bournemouth (4-3), Paderborn (4-2), Al-Shabab Ryad (5-1) e Celta Vigo (2-1), chiudendo con l’allenamento congiunto con la Primavera di Menichini a Formello (12-0).

Quella Lazio era distante anni luce per talento e qualità da quella attuale, ma chissà che non possa essere un precedente incoraggiante. Ricordiamo che quell’anno i ragazzi di Inzaghi chiusero al quarto posto in classifica.

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