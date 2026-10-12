Premi Manilo Scopigno e Felice Pulici: tra i vincitori anche Gattuso e Frattesi

Il 19 ottobre presso il Salone d’Onore del Coni a Roma, alle ore 11.00, si svolgerà la 25ª edizione per i Premi Nazionali ed Internazionali “Manlio Scopigno” e “Felice Pulici” relativi alla stagione 2025-2026 e tra i premiati ci sono anche Frattesi e Gattuso.

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Tutti i vincitori dei premi Manilo Scopigno e Felice Pulici

Vincitori Manilo Scopigno

Miglior allenatore di Serie A: Cesc Fàbregas (Como)

Miglior allenatore di Serie A (ex aequo): Cristian Chivu (F.C. Inter)

Miglior giocatore di Serie A: Donyell Malen (A.S. Roma)

Miglior allenatore di Serie B: Massimiliano Alvini (Frosinone)

Miglior allenatore di Serie B : Giovanni Stroppa (Venezia Calcio)

Miglior giocatore di Serie B: Joel Pohjanpalo (U.S. Palermo)

Manager of the Year: Pantaleo Corvino (Lecce)

Miglior direttore settore giovanile: Valentino Angeloni (A.C.F. Fiorentina)

Miglior allenatore settore giovanile: Mattia Scala (A.S. Roma).

Presidente dell’anno: Mirvan Suwarso (Como).

Miglior attaccante di Serie A “ Luigi Riva a Lautaro Martinez (F.C. Inter)

Vincitori Premi Nazionali Felice Pulici

Vincitori Premi Nazionali Felice Pulici Miglior portiere Serie A: Mile Svilar (A.S. Roma)

Miglior portiere Serie B: Filip Stankovic (Venezia)

Premio SPECIALE MANLIO SCOPIGNO e FELICE PULICI PER L’IMMAGINE DELL’ITALIA NEL MONDO

GENNARO GATTUSO (CAMPIONE DEL MONDO 2006)

MARCO MATERAZZI (CAMPIONE DEL MONDO 2006)

ANDREA SONCIN (C.T. NAZIONALE ITALIANA FEMMINILE)

SILVIO BALDINI (C.T. NAZIONALE ITALIANA UNDER 21)

MAURIZIO VISCIDI (COORDINATORE NAZIONALI GIOVANILI IATALIA)

PREMIO SCOPIGNO CUP HALL OF FAME – DAVIDE FRATTESI (S.S. LAZIO)

Premio giornalistico Manilo Scopigno

Alla Carriera: Massimo De Luca

Ufficio Stampa: Luigi Crippa (F.C. Internazionale)

Stampa : Francesco Saverio Intorcia (La Repubblica)

Televisione: Monica Bertini (Sport Mediaset) – Tiziana Alla (Rai Sport)

Radio: Massimo Barchiesi (Rai Radio 1 Sport) – Leo Di Bello (RDS)

Bordo Campo: Marco Nosotti (Sky Sport) – Eleonora Incardona (DAZN)

Commento Tecnico: Andrea Stramaccioni (Rai Sport)

Telecronista: Riccardo Trevisani (Sport Mediaset)

Social: Fabrizio Biasin

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