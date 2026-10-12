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Premi Manilo Scopigno e Felice Pulici: tra i vincitori anche Gattuso e Frattesi

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1 ora ago

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Davide Frattesi in campo con la maglia della Lazio Lazionews.eu

Il 19 ottobre presso il Salone d’Onore del Coni a Roma, alle ore 11.00, si svolgerà la 25ª edizione per i Premi Nazionali ed Internazionali “Manlio Scopigno” e “Felice Pulici” relativi alla stagione 2025-2026 e tra i premiati ci sono anche Frattesi e Gattuso.

Leggi Anche: Rambaudi: “Ieri primo tempo straordinario della Lazio. Noslin e Pinamonti? Importanti entrambi”

Tutti i vincitori dei premi Manilo Scopigno e Felice Pulici

Vincitori Manilo Scopigno

  • Miglior allenatore di Serie A: Cesc Fàbregas (Como)
  • Miglior allenatore di Serie A (ex aequo): Cristian Chivu (F.C. Inter)
  • Miglior giocatore di Serie A: Donyell Malen (A.S. Roma)
  • Miglior allenatore di Serie B: Massimiliano Alvini (Frosinone)
  • Miglior allenatore di Serie B : Giovanni Stroppa (Venezia Calcio)
  • Miglior giocatore di Serie B: Joel Pohjanpalo (U.S. Palermo)
  • Manager of the Year: Pantaleo Corvino (Lecce)
  • Miglior direttore settore giovanile: Valentino Angeloni (A.C.F. Fiorentina)
  • Miglior allenatore settore giovanile: Mattia Scala (A.S. Roma).
  • Presidente dell’anno: Mirvan Suwarso (Como).
  • Miglior attaccante di Serie A “ Luigi Riva a Lautaro Martinez (F.C. Inter)
    Vincitori Premi Nazionali Felice Pulici
  • Miglior portiere Serie A: Mile Svilar (A.S. Roma)
  • Miglior portiere Serie B: Filip Stankovic (Venezia)

Premio SPECIALE MANLIO SCOPIGNO e FELICE PULICI PER L’IMMAGINE DELL’ITALIA NEL MONDO

  • GENNARO GATTUSO (CAMPIONE DEL MONDO 2006)
  • MARCO MATERAZZI (CAMPIONE DEL MONDO 2006)
  • ANDREA SONCIN (C.T. NAZIONALE ITALIANA FEMMINILE)
  • SILVIO BALDINI (C.T. NAZIONALE ITALIANA UNDER 21)
  • MAURIZIO VISCIDI (COORDINATORE NAZIONALI GIOVANILI IATALIA)
    PREMIO SCOPIGNO CUP HALL OF FAME – DAVIDE FRATTESI (S.S. LAZIO)

Premio giornalistico Manilo Scopigno

  • Alla Carriera: Massimo De Luca
  • Ufficio Stampa: Luigi Crippa (F.C. Internazionale)
  • Stampa : Francesco Saverio Intorcia (La Repubblica)
  • Televisione: Monica Bertini (Sport Mediaset) – Tiziana Alla (Rai Sport)
  • Radio: Massimo Barchiesi (Rai Radio 1 Sport) – Leo Di Bello (RDS)
  • Bordo Campo: Marco Nosotti (Sky Sport) – Eleonora Incardona (DAZN)
  • Commento Tecnico: Andrea Stramaccioni (Rai Sport)
  • Telecronista: Riccardo Trevisani (Sport Mediaset)
  • Social: Fabrizio Biasin

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Como 11 6
7 Napoli 10 6
8 Juventus 10 5
9 Frosinone 10 6
10 Sassuolo 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Genoa 4 6
18 Fiorentina 4 6
19 Bologna 2 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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