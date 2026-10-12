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Premi Manilo Scopigno e Felice Pulici: tra i vincitori anche Gattuso e Frattesi
Il 19 ottobre presso il Salone d’Onore del Coni a Roma, alle ore 11.00, si svolgerà la 25ª edizione per i Premi Nazionali ed Internazionali “Manlio Scopigno” e “Felice Pulici” relativi alla stagione 2025-2026 e tra i premiati ci sono anche Frattesi e Gattuso.
Leggi Anche: Rambaudi: “Ieri primo tempo straordinario della Lazio. Noslin e Pinamonti? Importanti entrambi”
Tutti i vincitori dei premi Manilo Scopigno e Felice Pulici
Vincitori Manilo Scopigno
- Miglior allenatore di Serie A: Cesc Fàbregas (Como)
- Miglior allenatore di Serie A (ex aequo): Cristian Chivu (F.C. Inter)
- Miglior giocatore di Serie A: Donyell Malen (A.S. Roma)
- Miglior allenatore di Serie B: Massimiliano Alvini (Frosinone)
- Miglior allenatore di Serie B : Giovanni Stroppa (Venezia Calcio)
- Miglior giocatore di Serie B: Joel Pohjanpalo (U.S. Palermo)
- Manager of the Year: Pantaleo Corvino (Lecce)
- Miglior direttore settore giovanile: Valentino Angeloni (A.C.F. Fiorentina)
- Miglior allenatore settore giovanile: Mattia Scala (A.S. Roma).
- Presidente dell’anno: Mirvan Suwarso (Como).
- Miglior attaccante di Serie A “ Luigi Riva a Lautaro Martinez (F.C. Inter)
Vincitori Premi Nazionali Felice Pulici
- Miglior portiere Serie A: Mile Svilar (A.S. Roma)
- Miglior portiere Serie B: Filip Stankovic (Venezia)
Premio SPECIALE MANLIO SCOPIGNO e FELICE PULICI PER L’IMMAGINE DELL’ITALIA NEL MONDO
- GENNARO GATTUSO (CAMPIONE DEL MONDO 2006)
- MARCO MATERAZZI (CAMPIONE DEL MONDO 2006)
- ANDREA SONCIN (C.T. NAZIONALE ITALIANA FEMMINILE)
- SILVIO BALDINI (C.T. NAZIONALE ITALIANA UNDER 21)
- MAURIZIO VISCIDI (COORDINATORE NAZIONALI GIOVANILI IATALIA)
PREMIO SCOPIGNO CUP HALL OF FAME – DAVIDE FRATTESI (S.S. LAZIO)
Premio giornalistico Manilo Scopigno
- Alla Carriera: Massimo De Luca
- Ufficio Stampa: Luigi Crippa (F.C. Internazionale)
- Stampa : Francesco Saverio Intorcia (La Repubblica)
- Televisione: Monica Bertini (Sport Mediaset) – Tiziana Alla (Rai Sport)
- Radio: Massimo Barchiesi (Rai Radio 1 Sport) – Leo Di Bello (RDS)
- Bordo Campo: Marco Nosotti (Sky Sport) – Eleonora Incardona (DAZN)
- Commento Tecnico: Andrea Stramaccioni (Rai Sport)
- Telecronista: Riccardo Trevisani (Sport Mediaset)
- Social: Fabrizio Biasin
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Como
|11
|6
|7
|Napoli
|10
|6
|8
|Juventus
|10
|5
|9
|Frosinone
|10
|6
|10
|Sassuolo
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Genoa
|4
|6
|18
|Fiorentina
|4
|6
|19
|Bologna
|2
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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