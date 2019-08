PREMIER LEAGUE CALCIOMERCATO CHIUSO – Dato vicinissimo al Manchester United, ora è sicuro che per Milinkovic il futuro – almeno per la prossima stagione – non sarà in Premier League. Alle 18.00 infatti si è chiuso ufficialmente il mercato estivo inglese. Per il serbo biancoceleste, a questo punto, si profila l’ipotesi sempre più probabile della permanenza. Con il Real Madrid ed il PSG piuttosto defilate, al centrocampista classe ’95 potrebbe essere proposto il rinnovo da parte del club che da quattro anni lo vede protagonista: la Lazio.

A.M.