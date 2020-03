Tempo di lettura: < 1 minuto

PREMIER LEAGUE CORONAVIRUS – L’allarme coronavirus, dopo aver colpito l’Italia, si sta espandendo in tutta Europa. Un altro campionato è stato colpito dal virus: la Premier League. La partita di questa sera tra Manchester City e Arsenal è stata infatti rinviata perché i “Gunners”, durante l’ultimo match di Europa League, sono stati a contatto con il presidente dell’Olympiacos Evangelos Marinakis risultato positivo al COVID-19. I giocatori sono stati messi in auto-isolamento per 14 giorni e questa sera non potranno dunque scendere in campo.

Arsenal di nuovo in campo sabato con il Brighton

Come riportato da Sky Sport, sabato l’Arsenal sarà regolarmente in campo contro il Brighton. I 14 giorni di auto-isolamento infatti scadranno questo venerdì permettendo alla squadra di tornare operativa per la sfida del giorno successivo.

