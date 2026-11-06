Connect with us

NOTIZIE

Premio ‘Bulgarelli Number 8’: trionfa Grassadonia per la Lazio Femminile

Published

3 ore ago

on

Premio Bulgarelli Grassadonia vincitore

Lunedì 9 novembre, presso la Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio a Bologna, si terrà la cerimonia del prestigioso premio Bulgarelli Number 8‘. Tra i protagonisti premiati per la stagione 2025-2026 spicca il tecnico della Lazio Femminile Gianluca Grassadonia.

Leggi anche: Napoli, De Laurentiis a Castel Volturno: la sfida con la Lazio è un crocevia per il futuro

Il riconoscimento a Gianluca Grassadonia

Il tecnico della Lazio Femminile, Gianluca Grassadonia, ha vinto il premio come miglior allenatore per il calcio femminile della stagione 2025-2026. Un riconoscimento promosso e organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori (AIC) che ne certifica l’eccellente lavoro svolto alla guida della formazione capitolina.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
2-1
Finale
Cagliari
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 10
7 Juventus 17 10
8 Napoli 14 10
9 Bologna 14 10
10 Torino 13 10
11 Genoa 13 10
12 Cagliari 13 10
13 Atalanta 11 10
14 Lecce 9 10
15 Parma 8 10
16 Fiorentina 8 10
17 Sassuolo 8 10
18 Monza 7 10
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 10
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI