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Premio ‘Bulgarelli Number 8’: trionfa Grassadonia per la Lazio Femminile
Lunedì 9 novembre, presso la Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio a Bologna, si terrà la cerimonia del prestigioso premio ‘Bulgarelli Number 8‘. Tra i protagonisti premiati per la stagione 2025-2026 spicca il tecnico della Lazio Femminile Gianluca Grassadonia.
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Il riconoscimento a Gianluca Grassadonia
Il tecnico della Lazio Femminile, Gianluca Grassadonia, ha vinto il premio come miglior allenatore per il calcio femminile della stagione 2025-2026. Un riconoscimento promosso e organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori (AIC) che ne certifica l’eccellente lavoro svolto alla guida della formazione capitolina.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
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|Sassuolo
|8
|10
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|Monza
|7
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|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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