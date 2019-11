NEWS DELLA GIORNATA – Lo stop della Serie A per le nazionali ha riservato grandi soddisfazioni ai biancocelesti. Gli azzurri di Mancini hanno piegato la Bosnia per 3 a 0. Ha aperto le marcature Francesco Acerbi che continua a dimostrarsi fondamentale anche con l’Italia in vista di Euro 2020. Il centrale della Lazio ha poi espresso tutta la felicità per questo momento fantastico che sta vivendo; è il 14esimo biancoceleste a segnare con la Nazionale. Un riconoscimento importante arriva anche a Inzaghi. Il tecnico piacentino verrà insignito del Trofeo Maestrelli per la categoria ‘Allenatori di Serie A’.

Casa Lazio

Gli ottimi risultati raggiunti nelle ultime quattro di campionato hanno definitivamente lanciato la Lazio in zona Champions. Il centrocampista biancoceleste Lucas Leiva, ha suonato la carica per mantenere il terzo posto in Serie A e agguantare il traguardo europeo a fine campionato. Intanto in giornata si è svolto il test tutto casalingo contro la Primavera di Menichini. Gli uomini di mister Inzaghi hanno vinto 8 a 1 contro i ragazzi. Protagonista del match amichevole Caicedo, autore di una tripletta.

Extra Lazio

Le recenti prestazioni dei biancocelesti stanno ricevendo il plauso di molti addetti ai lavori. Mimmo Caso, l’ex allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva e si è lasciato andare a un pronostico che vede la squadra di Inzaghi come favorita per la corsa alla Champions League. Con l’avvicinarsi della finestra di mercato di gennaio, le voci di interessamenti intorno ai gioielli delle aquile si fanno sempre più insistenti. Il Milan avrebbe messo gli occhi su Correa e sarebbe intenzionato a portarlo in rossonero. Nelle scorse ore era trapelata la notizia di un proiettile in busta inviato all’allenatore dell’Inter, Antonio Conte. Notizia subito smentita da un comunicato della società nerazzurra e da un post Facebook della moglie dello stesso Conte.