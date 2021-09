Presentazione Lazio Women, ci sono Virginia Raggi e Claudio Lotito

- Advertisement -

PRESENTAZIONE LAZIO WOMEN – Questa sera a via Veneto, nella cornice delle Mura Aureliane, viene presentata la rosa della Lazio Women per la stagione 2021/22. Le calciatrici biancoceleste saranno protagoniste dell’evento “Il Calcio incontra la Moda”, organizzato dalla Società Sportiva Lazio in collaborazione con l’Associazione Via Veneto e patrocinata dal Comune di Roma. In questa occasione, le biancocelesti sfileranno e con i capi di Moimimì, casa di moda che ha realizzato le divise ufficiali e la tenuta da viaggio per le trasferte. Alla manifestazione prenderanno parte anche il presidente Claudio Lotito e la sindaca Virginia Raggi insieme all’assessora Veronica Tasciotti.