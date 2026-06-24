INTERVISTE
Preziosi: “Cairo merita un 3, mentre a Lotito…”
L’ex presidente del Genoa Enrico Preziosi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportitalia e fra i tanti temi trattati ha dato il voto ai presidenti della Serie A, Lotito compreso.
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I voti di Enrico Preziosi ai presidenti della Serie A, Lotito compreso.
“Galliani è un amico, voto 9. Cairo 3 ed è già troppo. A Lotito darei la sufficienza. Cellino anche lui un 6, non di più. Zamparini 7,5. A Moratti do 9 anche a lui. Moggi… Luciano è un amico, 7. Sensi è un 9. Berlusconi 10. Andrea Agnelli, gli voglio bene quindi gli do 8. A Elkann 6″.
Preziosi su Aurelio De Laurentiis.
“Voto 4 meno meno. Mi è antipatico, è spocchioso. Professionalmente applausi ma non ci andrei mai a cena”.
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