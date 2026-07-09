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Da Pedraza a Rovella, fino a Gattuso: le immagini del primo giorno di raduno della Lazio (VIDEO)

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4 ore ago

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Prima giornata raduno Lazio video

La Lazio si è ritrovata a Formello, nella giornata di oggi giovedì 9 luglio, per la prima giornata di raduno nel centro sportivo biancoceleste; (quasi) tutti i calciatori, da Pedraza fino a Rovella, hanno svolto le visite mediche al Lazio Lab. Ecco le immagini pubblicate sui canali social del club.

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Primo giorno di raduno della Lazio: ecco le immagini delle visite mediche

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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