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Da Pedraza a Rovella, fino a Gattuso: le immagini del primo giorno di raduno della Lazio (VIDEO)
La Lazio si è ritrovata a Formello, nella giornata di oggi giovedì 9 luglio, per la prima giornata di raduno nel centro sportivo biancoceleste; (quasi) tutti i calciatori, da Pedraza fino a Rovella, hanno svolto le visite mediche al Lazio Lab. Ecco le immagini pubblicate sui canali social del club.
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Primo giorno di raduno della Lazio: ecco le immagini delle visite mediche
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