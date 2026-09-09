Record storico: Lazio e Roma a punteggio pieno dopo 3 giornate

Tre vittorie su altrettanti incontri disputati da Lazio e Roma e primato in classifica insieme all’Inter: come riferito da OptaPaolo su X si tratta di un record storico, non era mai successo prima un evento del genere.

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Lazio e Roma prime in classifica a punteggio pieno dopo tre giornate: si tratta di un record storico.

Se per la Roma erano in tanti a credere che le prime giornate di campionato avrebbero riservato solo vittorie, per quanto concerne la Lazio gli addetti ai lavori erano piuttosto scettici sulla possibilità di una partenza a razzo, come invece poi si è verificata. Nove punti per entrambe nei primi tre match e primato in classifica in coabitazione con l’Inter.

Come riporta OptaPaolo su X si tratta di un record storico, non era mai successo che i due club capitolini condividessero la vetta della graduatoria a punteggio pieno in Serie A dopo tre giornate.

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