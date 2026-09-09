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Record storico: Lazio e Roma a punteggio pieno dopo 3 giornate
Tre vittorie su altrettanti incontri disputati da Lazio e Roma e primato in classifica insieme all’Inter: come riferito da OptaPaolo su X si tratta di un record storico, non era mai successo prima un evento del genere.
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Lazio e Roma prime in classifica a punteggio pieno dopo tre giornate: si tratta di un record storico.
Se per la Roma erano in tanti a credere che le prime giornate di campionato avrebbero riservato solo vittorie, per quanto concerne la Lazio gli addetti ai lavori erano piuttosto scettici sulla possibilità di una partenza a razzo, come invece poi si è verificata. Nove punti per entrambe nei primi tre match e primato in classifica in coabitazione con l’Inter.
Come riporta OptaPaolo su X si tratta di un record storico, non era mai successo che i due club capitolini condividessero la vetta della graduatoria a punteggio pieno in Serie A dopo tre giornate.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
|8
|Atalanta
|6
|3
|9
|Cagliari
|3
|3
|10
|Sassuolo
|3
|3
|11
|Udinese
|4
|3
|12
|Napoli
|3
|3
|13
|Torino
|3
|3
|14
|Lecce
|3
|3
|15
|Bologna
|1
|3
|16
|Parma
|1
|3
|17
|Monza
|1
|3
|18
|Venezia
|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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